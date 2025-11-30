Вывоз мусора из Приволжского и Советского районов Казани обойдется почти в 1 млрд рублей в 2026 году

Данные об этом появились на сайте госзакупок

ООО «УК «ПЖКХ» объявило тендер на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) из Приволжского и Советского районов Казани в 2026 году. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.

По данным, в следующем году всего планируется вывезти 242 тыс. тонн мусора. Из них 136 тыс. тонн приходятся на Советский район, а 105,7 тыс. тонн на Приволжский. Бюджет на оказание услуг по вывозу мусора в период с 1января по 31 декабря 2026 года запланирован в размере 867 млн рублей.

Напомним, что ранее был опубликован похожий тендер. Там ООО «УК «ПЖКХ» разместило по первоначальной цене почти в 300 млн рублей вывоз ТКО на 2026 год из Кировского и Московского районов города.

Наталья Жирнова