Россия в 2,5 раза нарастила экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию за пять лет

В 2024 году объем российского агропромышленного экспорта в Саудовскую Аравию достиг $1,2 млрд

Россия за последние пять лет кратно, а именно в 2,5 раза, увеличила объемы поставок сельскохозяйственной продукции в Саудовскую Аравию в физическом выражении. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на саудовско-российском инвестиционном и деловом форуме.

Он подчеркнул, что Россия зарекомендовала себя как надежный поставщик сельхозпродукции на мировой рынок.

— Это в полной мере относится и к поставкам в вашу страну: доля сельскохозяйственной и пищевой продукции в российском экспорте составила в 2024 году 45%. Наращиваем поставки халяльной продукции, — цитирует его «Интерфакс».

Ранее федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе России сообщал, что в 2024 году объем российского агропромышленного экспорта в Саудовскую Аравию достиг $1,2 млрд, что на 24% превышает показатель предыдущего года. Общий товарооборот между странами в прошлом году составил $1,3 млрд.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Основу российских поставок в королевство составляют зерновые (ячмень, пшеница), подсолнечное масло, а также мясо птицы и говядина. В свою очередь, Россия импортирует из Саудовской Аравии преимущественно креветки, финики и напитки.

В 2024 году значительно выросли поставки отдельных категорий российской продукции: ячменя и мяса птицы — в два раза, говядины — на 47%, переработанной продукции из мяса птицы — на 52%, а шоколадных кондитерских изделий — в 1,7 раза. При этом наблюдалось некоторое снижение экспорта пшеницы (-10%), подсолнечного масла (-20%) и нута (-25%).

По оценке «Агроэкспорта», потенциал экспорта российской продукции АПК в Саудовскую Аравию к 2030 году оценивается в $1,4 млрд, что указывает на дальнейшие перспективы роста двусторонней торговли.

Рената Валеева