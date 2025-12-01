Россия за десять месяцев увеличила экспорт крабов в Китай на 15%

Всего было добыто около 76 тысяч тонн крабов

Россия за десять месяцев текущего года увеличила экспорт живых крабов в Китай на 15%, достигнув отметки в 32 тысячи тонн. Об этом «Интерфаксу» сообщил Рыбный союз, проанализировав данные Главного таможенного управления КНР. При этом общая стоимость экспорта крабов сохранилась на уровне прошлого года — $800 млн, что составляет около трети всей экспортной выручки РФ от поставок водных биоресурсов на китайский рынок.

За первые десять месяцев 2025 года было добыто около 76 тысяч тонн крабов, что на 12% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. На фоне этого отмечается сокращение поставок живых крабов из Канады в Китай — на 30%, до 5 тысяч тонн, что укрепляет позиции России на данном рынке.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо крабов, значительный рост показали и некоторые другие категории водных биоресурсов. Экспорт мороженого минтая из России в КНР в январе — октябре вырос на 5%, достигнув 480 тысяч тонн, а его стоимость увеличилась на 40%, до $620 млн. Отгрузки сурими также превысили прошлогодние показатели: рост составил 20% по объему (до 27 тысяч тонн) и 40% по стоимости (до $60 млн).

Однако не все позиции демонстрируют рост. Экспорт мороженого филе минтая значительно сократился — на 65% по объему (до 7 тысяч тонн) и на 50% по стоимости (до $16 млн). Также отмечается снижение экспорта мороженой трески на 15%, до 70 тысяч тонн, но при этом выручка от ее реализации выросла на 30%, составив $400 млн.

Рост цен на треску на мировом рынке объясняется решением Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) сократить общедопустимый улов (ОДУ) атлантической трески в Баренцевом море на 2025 год на 23%, до 347 тысяч тонн. Доля России в этом объеме составит 144,4 тысячи тонн.

В то же время высокие цены на треску стимулировали увеличение поставок пикши из РФ в КНР. За десять месяцев 2025 года объем экспорта пикши вырос на 10%, достигнув 22 тысяч тонн, а ее стоимость увеличилась почти в два раза, составив $105 млн.

В целом за десять месяцев текущего года Россия экспортировала в Китай 895 тысяч тонн рыбы и морепродуктов, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, несмотря на снижение физического объема, общая стоимость экспорта водных биоресурсов в Китай выросла на 15%, достигнув $2,5 млрд.

Рената Валеева