Рэпер Face заочно арестован в Башкирии

Дремин* объявлен в межгосударственный розыск

Фото: Динар Фатыхов

Суд в Башкирии заочно заключил под стражу рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин*) по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкортостана, Дремин* объявлен в межгосударственный розыск.

— Прокуратура Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Ивана Дремина. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). В отношении Дремина, объявленного в межгосударственный розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Иван Дремин* был внесен в реестр иноагентов Минюстом России в апреле 2022 года. После этого он неоднократно привлекался к административной ответственности, получив пять штрафов за публикации в соцсетях без соответствующей маркировки.

Ранее, в июле 2025 года, Face уже был объявлен в федеральный розыск, однако его карточка вскоре исчезла из базы МВД. Теперь, по данным прокуратуры Башкортостана, рэпер официально находится в межгосударственном розыске.

Рената Валеева