Путин подписал указ о безвизовом режиме для граждан КНР до 2026 года

Данный режим будет действовать до 14 сентября 2026 года

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит гражданам Китайской Народной Республики (КНР) въезжать в Россию без виз на срок до 30 дней. Данный режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Это решение стало зеркальным ответом на аналогичный шаг со стороны Пекина. Ранее, 2 сентября, Китай объявил о введении безвизового режима для граждан России с обычными загранпаспортами. Китайский безвиз, также сроком до 30 дней, вступил в силу с 15 сентября и будет действовать до 14 сентября 2026 года.





Рената Валеева