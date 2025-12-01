Глава Минпромторга заверил, что правила утильсбора не коснутся 80% автовладельцев России

По его словам, это связано с тем, что основная часть легковых автомобилей в стране имеет соответствующую мощность

Фото: Артем Дергунов

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что подавляющее большинство российских автовладельцев — около 80% — не ощутят на себе изменений в расчете утилизационного сбора, которые вступят в силу с 1 декабря. По его словам, это связано с тем, что основная часть легковых автомобилей в стране имеет мощность до 160 лошадиных сил.

— Если посмотреть на текущий парк легковых автомобилей в стране, то почти 80% текущего парка автомобилей — это автомобили до 160 л.с. Если реплицировать планы по ввозу на тот рынок, который уже сложился за все эти десятилетия, можно сказать, что порядка 80% потребителей, мы не затрагиваем этими изменениями, — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, правительство утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили в начале ноября текущего года. Эти изменения вступят в силу с 1 декабря. В механизм расчета утилизационного сбора был внесен ряд дополнительных показателей: базовая ставка будет формироваться по типу и объему двигателя, а мощность двигателя станет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

Рената Валеева