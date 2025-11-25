Глава АвтоВАЗа просит принуждать покупать отечественные авто для госкомпаний

В настоящее время необходимо донастроить нормативную базу и усилить контроль за исполнением поручения президента

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов выступил с инициативой распространить требование о закупке автомобилей российского производства для государственных и муниципальных нужд на госкомпании и другие юрлица, находящиеся под контролем государства. Свое предложение Соколов озвучил на круглом столе в Совете Федерации.

Государство уже ввело достаточно жесткие требования по локализации при закупке автомобилей для органов власти.

— Конечно, это требование нужно распространить и для всех госкомпаний, других юридических лиц, которые находятся под контролем государства, — цитирует Соколова ТАСС.

Он отметил, что принципиальные политические решения по этому вопросу были приняты давно. В настоящее время необходимо донастроить нормативную базу и усилить контроль за исполнением поручения президента.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Инициатива главы АвтоВАЗа прозвучала на фоне продолжающегося роста цен на автомобили в России. Ранее, 13 ноября, сообщалось, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в октябре 2025 года достигла исторического максимума — 3,43 млн рублей. Этот показатель на 8% превышает уровень 2024 года и на 2% выше, чем в сентябре.

21 октября Соколов сообщил журналистам, что компания планирует реализовать около 370 тыс. автомобилей Lada в 2025 году с учетом экспорта. Для сравнения, в 2024 году АвтоВАЗ реализовал 458,9 тысячи машин на российском рынке и экспортировал 21 тыс. единиц.

Эксперты «Реального времени» ранее отмечали, что больше всего от повышения утильсбора на иномарки выигрывает АвтоВАЗ и АО «Кама» с электромобилем «Атом».

Рената Валеева