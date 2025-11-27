«Подслушивать нельзя»: Путин прокомментировал «сливы» разговоров Ушакова и Уиткоффа

Во вторник опубликовали стенограммы телефонных разговоров Стивена Уиткоффа с Юрием Ушаковым и Кириллом Дмитриевым

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавние публикации о якобы состоявшихся телефонных разговорах между российскими и американскими высокопоставленными лицами, заявив, что они могут быть как фейками, так и подслушанными беседами. При этом глава государства подчеркнул, что «сливы» подобного рода являются уголовным преступлением.

— Это могут быть фейки. Это может быть подслушанный разговор. В любом случае, в современном мире это уголовное преступление, когда подслушивают телефонные разговоры, — заявил Путин.

Во вторник Bloomberg опубликовало материал, в котором якобы приводятся стенограммы телефонных разговоров специального представителя президента США Стивена Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и спецпредставителем главы российского государства Кириллом Дмитриевым. Согласно Bloomberg, беседы состоялись 14 и 29 октября.

Сам Юрий Ушаков ранее отмечал, что «некоторые утечки носят фейковый характер», а другие он отказывается комментировать, ссылаясь на закрытый режим ведения подобных переговоров, которые не должны разглашаться.

В США публикация вызвала неоднозначную реакцию: политические оппоненты действующей вашингтонской администрации утверждали, что Уиткофф вел переговоры в излишне доброжелательном по отношению к России ключе. Однако президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что Уиткофф проводил консультации в стандартной форме.

Британская газета The Guardian со ссылкой на бывшего сотрудника разведки сообщила о возможных источниках утечки. По ее данным, за «сливом» переговоров могли стоять спецслужбы европейских стран, стремившиеся сорвать усилия Уиткоффа по урегулированию конфликта на Украине. Другой источник издания не исключил причастности к утечке сотрудников Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ), предположительно недовольных политикой администрации президента Дональда Трампа. Газета также указала на Украину как на возможного организатора «слива», поскольку Киев мог быть заинтересован в подрыве позиций Уиткоффа.

Рената Валеева