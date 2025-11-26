Трамп: спецпосланник США встретится с Путиным в Москве на следующей неделе

Это связано с обсуждением американского мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта

Фото: Дарья Пинегина

Президент США Дональд Трамп заявил, что его специальный посланник Стив Уиткофф на следующей неделе отправится в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. К Уиткоффу, возможно, присоединится старший советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Об этом Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета Air Force One. Он отметил, что Кушнер может принять участие в переговорах, так как «вовлечен в процесс» мирного урегулирования.

Трамп выразил уверенность в том, что стороны близки к достижению договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

По информации издания Axios, визит Уиткоффа и возможный визит Кушнера связаны с обсуждением американского мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Axios также сообщает, что 25 ноября российские представители провели прямые переговоры с украинской делегацией в Абу-Даби. В тот же день там состоялась встреча между российскими и американскими представителями для обсуждения того же плана.

Ранее Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали мирный план с секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым в Майами.

Напомним, 21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва получила от Вашингтона текст плана по урегулированию на Украине.

— У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается, — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Рената Валеева