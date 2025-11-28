Песков: Путин встретится с американской делегацией в первой половине недели

Визит связан с обсуждением американского мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта

Президент России Владимир Путин проведет встречу с американскими переговорщиками, которые прибудут в Москву в первой половине следующей недели. Конкретную дату встречи Кремль объявит позже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— В первой половине недели. Мы объявим день недели своевременно. Но очевидно, что это будет первая половина недели, — ответил Песков на вопрос о дате предстоящих переговоров.

По информации издания Axios, визит американских представителей, включая Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, связан с обсуждением американского мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта. 25 ноября российские представители провели прямые переговоры с украинской делегацией в Абу-Даби. В тот же день там состоялась встреча между российскими и американскими представителями для обсуждения этого же плана.

Ранее Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже обсуждали мирный план с секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым в Майами.

Напомним, 21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва получила от Вашингтона текст плана по урегулированию на Украине.

«У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается», — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Рената Валеева