Депутат призвал Верховный суд пересмотреть дело о квартире Ларисы Долиной

По мнению Сергей Гаврилова, Верховный суд должен детально проанализировать ситуацию, уделив особое внимание правомерности отказа в двусторонней реституции

Глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал Верховный суд вынести новое постановление по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Обращение прозвучало в интервью РИА «Новости» на фоне судебного решения, оставившего право собственности за артисткой без возврата денежных средств покупательнице.

По мнению Гаврилова, Верховный суд должен детально проанализировать ситуацию, уделив особое внимание правомерности отказа в двусторонней реституции.



История началась в 2024 году, когда Лариса Долина под влиянием мошенников продала свою пятикомнатную квартиру. После раскрытия обмана артистка через суд смогла вернуть недвижимость. В марте Хамовнический районный суд Москвы в рамках уголовного дела взыскал в пользу Долиной более 69 млн рублей. На прошлой неделе суд Московской области вынес приговор фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной: они получили от 4 до 7 лет лишения свободы. Среди осужденных — уроженец Казани Артур Каменецкий.



Наталья Жирнова