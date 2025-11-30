В Госдуме обсуждают выплату «материнской зарплаты» многодетным матерям

Предлагается устанавливать ее в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ)

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы от КПРФ совместно с сенатором и членом ЦК КПРФ Айратом Гибатдиновым выступили с инициативой ввести для многодетных матерей «материнскую заработную плату». Предлагается устанавливать ее в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) для женщин, воспитывающих пять и более детей. Об этом сообщает РИА «Новости». Соответствующий законопроект уже направили на получение заключения в правительство.

Согласно проекту, право на получение выплат получат неработающие матери пяти и более детей, не лишенные родительских прав и имеющие гражданство России. Финансирование предполагается за счет средств федерального бюджета. Выплаты планируется производить до достижения старшим из трех последних детей возраста 18 лет. При этом размер и порядок получения «материнской заработной платы» должно будет определить правительство.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Депутат Госдумы Алексей Куринный уточнил, что инициатива направлена на закрепление права многодетных матерей на ежемесячную выплату, которая фактически представляет собой пособие за воспитание детей. Парламентарий отметил, что многие матери пятерых и более детей сталкиваются с невозможностью полноценно трудоустроиться.

Наталья Жирнова