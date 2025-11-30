В Госдуме обсуждают выплату «материнской зарплаты» многодетным матерям
Предлагается устанавливать ее в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ)
Депутаты Госдумы от КПРФ совместно с сенатором и членом ЦК КПРФ Айратом Гибатдиновым выступили с инициативой ввести для многодетных матерей «материнскую заработную плату». Предлагается устанавливать ее в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) для женщин, воспитывающих пять и более детей. Об этом сообщает РИА «Новости». Соответствующий законопроект уже направили на получение заключения в правительство.
Согласно проекту, право на получение выплат получат неработающие матери пяти и более детей, не лишенные родительских прав и имеющие гражданство России. Финансирование предполагается за счет средств федерального бюджета. Выплаты планируется производить до достижения старшим из трех последних детей возраста 18 лет. При этом размер и порядок получения «материнской заработной платы» должно будет определить правительство.
Депутат Госдумы Алексей Куринный уточнил, что инициатива направлена на закрепление права многодетных матерей на ежемесячную выплату, которая фактически представляет собой пособие за воспитание детей. Парламентарий отметил, что многие матери пятерых и более детей сталкиваются с невозможностью полноценно трудоустроиться.
Напомним, что в Татарстане на охрану материнства потратят почти 3 млрд.
