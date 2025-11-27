В Татарстане на охрану материнства потратят почти 3 млрд

Согласно плановым показателям, к 2030 году программа должна обеспечить снижение младенческой смертности до 3,2 случая на 1000 родившихся

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане запустится новая региональная программа «Охрана материнства и детства в Республике Татарстан». На ее реализацию планируется выделить почти 2,85 млрд рублей. Проект постановления Кабмина в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Основная цель программы — улучшение качества медицинской помощи для женщин и семей, планирующих рождение детей, а также укрепление репродуктивного здоровья населения республики.

Программа предусматривает комплекс мер: строительство и модернизацию женских консультаций, оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, повышение качества профилактических осмотров и решение проблем, связанных с бесплодием. Реализация программы рассчитана на 2025–2030 годы, при чем финансирование будет проходить в основном в 2027 и 2028 годах — по 1,28 и 1,16 млрд соответственно. Ответственным исполнителем выступит Министерство здравоохранения Татарстана.

Согласно плановым показателям, к 2030 году программа должна обеспечить снижение младенческой смертности до 3,2 случая на 1000 родившихся. Кроме того, ожидается, что доля сельского населения, обслуживаемого в женских консультациях, достигнет 80%, а доля беременных, обратившихся за психологической и социальной помощью, увеличится до 23%.

В Татарстане напомнили будущим мамам о рисках заболеть краснухой.

Наталья Жирнова