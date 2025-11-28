Сотрудница Национальной гвардии США скончалась после стрельбы в Вашингтоне

Второй пострадавший сотрудник борется за жизнь

В результате стрельбы, произошедшей 26 ноября в Вашингтоне, погибла сотрудница Национальной гвардии Сара Бекстром из Западной Вирджинии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, помимо погибшей служащей, еще один представитель Нацгвардии получил серьезные ранения. В настоящее время пострадавший молодой человек находится в критическом состоянии и борется за жизнь.

Напомним, что в Вашингтоне (округ Колумбия) было совершено нападение на двух военнослужащих США. Инцидент произошел неподалеку от Белого дома. Позже сообщалось, что стрелявший проехал около четырех тысяч километров через все США перед нападением.

Наталья Жирнова