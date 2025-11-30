МИД Казахстана выразил протест Украине из‑за атаки на терминал КТК под Новороссийском

Кроме того, в МИД Казахстана расценили атаку как действие, наносящее ущерб отношениям Астаны с Киевом

МИД Казахстана официально выразил протест в связи с атакой на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Заявление опубликовано на официальном сайте правительства республики.

Согласно сообщению, речь идет о целенаправленном нападении на критическую инфраструктуру международного консорциума в акватории морского порта Новороссийска.

— Это событие стало третьим агрессивным актом, совершенным против гражданского объекта, охраняемого нормами международного права, — говорится в обращении МИД.

В ведомстве отметили ключевую роль КТК в поддержании стабильности мировой энергосистемы и напомнили о приверженности Казахстана обеспечению бесперебойных поставок энергоносителей как ответственного участника глобального энергетического рынка. Кроме того, в МИД Казахстана расценили атаку как действие, наносящее ущерб отношениям Астаны с Киевом, и заявили о необходимости принятия украинской стороной эффективных мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Инцидент произошел 29 ноября: одно из выносных причальных устройств на морском терминале КТК под Новороссийском подверглось нападению безэкипажных катеров и получило серьезные повреждения. Как сообщила пресс‑служба консорциума, дальнейшее использование устройства невозможно.

Наталья Жирнова