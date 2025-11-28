Мошенники начали обманывать россиян с «зимними» скидками на услуги ЖКХ

Они информируют о якобы введенных специальных «зимних» скидках на оплату ЖКХ и предлагают оформить соответствующие льготы

Фото: Маргарита Головатенко

В России активизировались мошенники, использующие новую схему обмана граждан под видом предоставления льгот на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук для РИА «Новости».

Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками социальных служб или районных управлений. Они информируют о якобы введенных специальных «зимних» скидках на оплату ЖКХ и предлагают оформить соответствующие льготы. В ходе разговора мошенники под различными предлогами — «идентификации личности» или «привязки лицевого счета» — выманивают у граждан одноразовые пароли из SMS. На самом деле эти коды используются для подтверждения банковских операций. Преступники поддерживают иллюзию официального обращения, ссылаясь на несуществующие нормативные акты о сезонных льготах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперт подчеркнул, что сотрудники госучреждений и социальных служб никогда не запрашивают по телефону коды подтверждения, данные банковских карт или пароли от личных кабинетов.

Помимо этого, мошенники используют телефон и мессенджеры для выманивания пенсионных накоплений и личных сбережений пожилых россиян, прикрываясь «программой долгосрочных сбережений» или несуществующей «программой государственного софинансирования пенсий». Об этом предупредило МВД.

Наталья Жирнова