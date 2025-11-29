Гидрометцентр России: в Поволжье ожидаются высокие температуры

Теплая погода на европейской части России обусловлена переносом воздушных масс из Атлантики и из Средиземного моря

Фото: Артем Дергунов

В ближайшие дни в Поволжье ожидаются высокие температуры. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Теплая погода на европейской части России обусловлена переносом воздушных масс из Атлантики и из Средиземного моря, именно поэтому отмечаются такие высокие температуры для конца ноября. Если смотреть на карту аномалий, то температура выше нормы на 4-8 градусов в СЗФО и ЦФО, — рассказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вильфанд предупредил, что особенно высокая температура ожидается в Приволжском федеральном округе. Похожая обстановка ожидается на Урале: в Екатеринбурге температура будет выше нормы на 8—10 градусов.

Гидрометцентр Татарстана также прогнозирует сохранение аномально теплой и влажной погоды с осадками до начала декабря. По данным синоптиков, среднесуточные температуры воздуха будут превышать климатическую норму на 5—9 градусов благодаря активности атлантических циклонов.

Галия Гарифуллина