Аномально теплая и влажная погода сохранится в Татарстане до начала декабря

В выходные днем из-за близости атмосферного фронта местами пройдут небольшие осадки

Гидрометцентр Татарстана прогнозирует сохранение аномально теплой и влажной погоды с осадками до начала декабря. По данным синоптиков, среднесуточные температуры воздуха будут превышать климатическую норму на 5—9 градусов благодаря активности атлантических циклонов.

Активные циклоны, перемещаясь с запада на восток вглубь континента, поддерживают в регионе неустойчивую погоду, временами сопровождающуюся осадками в виде дождя и мокрого снега.

В предстоящие сутки и в выходные дни синоптическая ситуация существенно не изменится. При прохождении атмосферных фронтов очередного циклона будут отмечаться осадки, а температурный фон сохранится повышенным.

Прогноз на ближайшие дни:

Пятница, 28 ноября : ночью местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами усилится ветер до 17 м/с. В течение суток в отдельных районах прогнозируются туманы и гололедные отложения. Температура воздуха ночью составит от +1 до -3°, днем 0... +4°. На отдельных участках дорог образуется гололедица.

Суббота, 29 ноября : ночью в большинстве районов сохранятся небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем существенных осадков не ожидается.

Воскресенье, 30 ноября: Татарстан будет находиться на западной периферии антициклона. Днем из-за близости атмосферного фронта местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в выходные: ночью от -2 до +3°, днем от 0 до +5°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели, 1 и 2 декабря, в республике установится антициклональная погода. Вероятность осадков будет небольшой. Температура ночью ожидается около 0, днем — от 0 до +4.

