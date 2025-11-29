Раис Татарстана поручил провести независимую экспертизу проекта птицефабрики в Пестречинском районе

Местные жители активно протестуют против строительства нового предприятия

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести независимую экспертизу проекта птицефабрики в Пестречинском районе. Земельный участок, где должно появиться предприятие, находится неподалеку от деревни Тагашево, поселка Новая Карповка, села Арышхазда и поселка Ильинский.



Местные жители активно протестуют против строительства. Они выражают серьезные опасения по поводу возможных последствий для водных ресурсов и почвы из-за отходов жизнедеятельности птиц. Также жители обеспокоены шумовым загрязнением, которое может нарушить их покой, особенно в ночное время.

Из-за массовости и резонанса, вызванного публикациями в соцсетях, в дело пришлось вмешаться главе республики Рустаму Минниханову.

— В связи с большим количеством обращений в адрес раиса Республики Татарстан от жителей Пестречинского района в связи со строительством птицефабрики Рустам Минниханов дал поручение правительству республики проверить ситуацию и доложить, — заявляла ранее руководитель пресс-службы Минниханова Лилия Галимова.

18 ноября СУ СК России по РТ возбудило уголовное дело по факту халатности при строительстве птицефабрики. Следственные органы начали необходимые действия для установления всех обстоятельств дела. Расследование находится под контролем главы СК Бастрыкина.



