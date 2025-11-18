Бастрыкин поручил доложить о проверке строительства птицефабрики в Татарстане

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки по обращениям граждан, выражающих несогласие со строительством птицефабрики в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе.

Жители Лаишевского и Пестречинского районов республики обратились в приемную председателя СКР. Поводом для обращений стало запланированное возведение предприятия по производству продуктов птицеводства в непосредственной близости от нескольких населенных пунктов. Отмечается, что рядом с местом предполагаемого строительства расположены участки, выделенные многодетным семьям.

Местные жители опасаются значительного ухудшения экологической обстановки в регионе, а также возможного загрязнения реки Меша, являющейся важной водной артерией для местных жителей.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству республики провести проверку данной ситуации и предоставить отчет.



Рената Валеева