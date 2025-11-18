В Татарстане возбудили уголовное дело из-за строительства птицефабрики

Расследование находится под контролем главы СК Александра Бастрыкина

СУ СК России по РТ возбудило уголовное дело по факту халатности при строительстве птицефабрики в Лаишевском и Пестречинском районах, отвечает пресс-служба управления на комментарий местной жительницы.

Дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» было возбуждено 18 ноября после рассмотрения обращений местных жителей. Граждане выразили обеспокоенность планами строительства нового предприятия вблизи их населенных пунктов.

По мнению жителей, реализация проекта может негативно сказаться на экологической обстановке и здоровье населения. Особое беспокойство вызывает близость планируемой птицефабрики к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям. В настоящее время следственные органы проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств дела. Расследование находится под контролем главы СК Бастрыкина.

Наталья Жирнова