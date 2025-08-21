Минтранс установил сбор в 150 рублей с пассажира на реконструкцию аэродромов

Сбор будет ежегодно индексироваться на уровень инфляции

Фото: Мария Зверева

Министерство транспорта разработало порядок расчета сбора на реконструкцию аэродромов. Согласно проекту постановления, сбор с каждого пассажира составит 150 рублей и будет ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Об этом сообщает «Коммерсант».

Дополнительно к сумме может применяться корректирующий коэффициент в случае снижения годового пассажиропотока аэропортов, в которых будет действовать сбор. Группы таких аэропортов будут определяться по заявкам собственников позднее.

Формула расчета также включает возможность корректировки сбора по решению правительства в случае изменения расходов концессионера или при заключении нового соглашения, что может быть связано с изменениями бюджетного финансирования и ключевой ставки.

Платить сбор будут авиакомпании, а оператор — подведомственный Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» — будет компенсировать собственникам затраты на капитальный ремонт аэродромов. В случае принятия, новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 2032 года.

По данным Минтранса, величина базового сбора — 150 руб. В ценах 2024 года — это «доли процента в общей стоимости авиабилета». В министерстве подчеркнули, что перед принятием решения об изменении корректирующего коэффициента «будут приняты во внимание все факторы, на которые эта корректировка может оказать влияние».

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

В «Аэрофлоте» признали важность обновления инфраструктуры, однако отметили, что вне зависимости от механизма формирования фонда сбор отразится на стоимости авиабилета для конечного потребителя, а рентабельность в авиаотрасли заметно ниже, чем в других секторах экономики.

Несколько источников в отрасли отмечают, что Минтранс пошел по пути «заранее предусмотренного повышения сбора». Они опасаются, что со временем сбор будет значительно проиндексирован.

Кроме того, эксперты указывают на отсутствие специальных условий для отдельных категорий пассажиров, а также для трансферных пассажиров, что может оказать серьезное давление на хабовую модель перевозок.

Предложенная методика не разделяет рейсы по протяженности, что делает сбор более чувствительным для пассажиров коротких маршрутов. Также, по мнению участников рынка, необходимо уравнять нагрузку на перевозчиков, ограничив размер сбора 85% емкости самолета.

На софинансирование реконструкции перрона аэропорта Казани выделили 3,75 млрд рублей.



Рената Валеева