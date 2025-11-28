Татарстан завоевал Гран-при фестиваля «Российская студенческая весна» в Казани

В общекомандном зачете первое место заняла Саратовская область

Студенты Татарстана стали обладателями Гран-при XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в общекомандном зачете. Церемония закрытия масштабного мероприятия, собравшего более 2 000 талантливых студентов из 82 регионов страны, состоялась сегодня в Казани, передает ТАСС.



В общекомандном зачете первое место заняла Саратовская область, второе — Республика Саха (Якутия), а третье разделили Чувашия и Пермский край.

Замруководителя Росмолодежи Егор Литвиненко подчеркнул значимость «Студвесны» как «уникальной площадки, на которой студенты могут продемонстрировать свои таланты, воплотить авторские идеи и показать, на что способны как индивидуально, так и вместе с командой».

Конкурсная программа фестиваля охватывала 10 творческих направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео» и «Арт». Обладателями Гран-при в самом масштабном направлении — «Региональная программа» — стали студенты из Республики Марий Эл с программой «Осколки детства» и из Ульяновской области с программой «КЛАУС».

На церемонии закрытия также были оглашены результаты специальной номинации «Прорыв года». Ее победителями названы: Приморский край, Липецкая область, Пензенская область, город Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Пермский край и Тюменская область.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров отметил не только талант участников, но и вклад волонтерского корпуса:

— Более 2 000 талантливых студентов из 82 регионов России приехали в Казань, чтобы продемонстрировать свои способности в 10 творческих направлениях. Не могу не отметить наш волонтерский корпус — 250 человек, отобранных из 770 заявок. Особенно трогательно, что самому старшему волонтеру исполнился 71 год. Это свидетельство того, что «Студвесна» объединяет поколения и дарит энергию молодости всем, кто к ней прикасается.

Рената Валеева