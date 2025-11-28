Татарстанская таможня продлит режим работы из-за ввода утильсбора

Граждане смогут подать необходимые документы в эти выходные на Казанском, Нижнекамском, Набережночелнинском и Альметьевском таможенных постах

Фото: Динар Фатыхов

В предстоящие выходные дни таможенные посты Татарстанской таможни будут работать по расширенному графику — с 8:00 до 20:00. Такое решение принято в интересах владельцев автомобилей, чтобы предоставить им дополнительную возможность уплатить утилизационный сбор до повышения коэффициентов и изменения условий расчета, которые вступят в силу с 1 декабря 2025 года.

Граждане смогут подать необходимые документы в эти выходные на Казанском, Нижнекамском, Набережночелнинском и Альметьевском таможенных постах.



Для того чтобы уплатить утилизационный сбор с применением текущих коэффициентов и условий, действующих в соответствии с редакцией от 15 июля 2025 года, необходимо подать соответствующие документы не позднее 30 ноября 2025 года.

В зависимости от способа ввоза транспортного средства, потребуется:

При декларировании транспортного средства: пассажирская таможенная декларация совместно с расчетом утилизационного сбора.

При ввозе транспортного средства из государств — членов ЕАЭС: расчет утилизационного сбора с приложением всех необходимых документов для подтверждения правильности исчисления суммы сбора.

Рената Валеева