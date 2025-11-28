Промышленность Татарстана получила 94 млрд рублей из федерального бюджета за 2025 год

Основная часть этой суммы была предоставлена в форме целевых субсидий

Фото: Артем Дергунов

За первые девять месяцев 2025 года объем финансирования промышленного сектора Татарстана составил 94 млрд рублей. Об этом сообщил Минпромторг республики.

Основная часть этой суммы — 86 млрд рублей — была предоставлена в форме целевых субсидий. Эти средства были направлены на ключевые направления развития региональной индустрии, включая компенсацию затрат промышленных предприятий, развитие индустриальных парков, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также другие приоритетные проекты.

Дополнительно 8 млрд рублей предприятия получили в виде льготных займов через Фонд развития промышленности, что призвано стимулировать модернизацию и расширение производства, а также реализацию новых инвестиционных проектов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вчера Госсовет Татарстана утвердил проект бюджета республики на 2026 год, который также предусматривает существенные федеральные вливания, хотя и с иными приоритетами и общим объемом.

Согласно принятому проекту бюджета-2026, общий объем федеральных поступлений составит 50,3 млрд рублей. Наиболее капиталоемкими направлениями в следующем году станут дорожное строительство, на которое выделено 13,8 млрд рублей, и поддержка сельского хозяйства с объемом финансирования 13 млрд рублей. Оставшиеся 21,1 млрд рублей были распределены между социальными сферами: на образование предусмотрено 6,7 млрд рублей, здравоохранение получит 3,4 млрд рублей, а культура — 0,6 млрд рублей.

В окончательном виде доходы бюджета Татарстана на 2026 год составят 552,2 млрд рублей, расходы запланированы на уровне 566 млрд рублей, что приведет к дефициту в размере 13,8 млрд рублей.

Рената Валеева