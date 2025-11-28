Кондитерам разрешат закупать алкоголь как сырье

Сейчас индивидуальные предприниматели вправе заниматься лишь розничной продажей ограниченного списка слабоалкогольной продукции

Фото: Мария Зверева

В Госдуму внесли законопроект, который призван устранить правовую неопределенность для ИП в части закупки алкогольной продукции. Об этом пишет «Интерфакс».



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время ИП, в частности кондитеры, сталкиваются с серьезными трудностями. Действующий федеральный закон №171 разрешает оборот алкогольной продукции исключительно организациям. Индивидуальные предприниматели вправе заниматься лишь розничной продажей ограниченного списка слабоалкогольной продукции (пива, сидра и т. д.) и спиртосодержащей непищевой продукции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ИП-кондитеры, использующие, например, крепкий алкоголь в рецептах тортов или десертов, не могут законно приобрести его для производственного процесса. Более того, поставка алкогольной продукции лицу, не имеющему предусмотренных лицензий, является основанием для аннулирования лицензии на производство и оборот алкоголя у поставщика.



В случае принятия новый закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, представляющий фракцию «Новые люди», выступил с инициативой о введении нового целевого сбора для производителей и импортеров алкогольной и табачной продукции.

Рената Валеева