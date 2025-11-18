Даванков предложил ввести «сбор совести» для алкогольных и табачных компаний

Депутат выразил уверенность, что «сбор совести» позволит «напрямую спасти человеческие жизни и судьбы»

Фото: Динар Фатыхов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, представляющий фракцию «Новые люди», выступил с инициативой о введении нового целевого сбора для производителей и импортеров алкогольной и табачной продукции. Свое предложение, названное «сбором совести», депутат направил главе Министерства финансов России Антону Силуанову. Об этом пишут «Ведомости».

Размер «сбора совести» должен составить 3% от выручки компаний, занимающихся производством или ввозом алкоголя и табака.

— Считаю необходимым ввести специальный целевой сбор с компаний, производящих или импортирующих алкогольную и табачную продукцию, — так называемый «сбор совести» в размере 3% от их выручки, — говорится в обращении.

Депутат Госдумы поясняет, что эта мера призвана стать целевым налогом на выручку бизнеса в отраслях, которые «формируют массовые зависимости». Собранные средства, по замыслу Даванкова, должны быть направлены на лечение граждан от этих болезней. Для эффективного управления средствами предлагается создать в России либо государственный целевой фонд, либо публично-правовую компанию (ППК), аналогичные тем, что уже функционируют, например, в индустрии азартных игр.

Реальное время / realnoevremya.ru

Даванков выразил уверенность, что «сбор совести» позволит «напрямую спасти человеческие жизни и судьбы, снизить смертность и инвалидизацию от причин, связанных с алкоголем, курением, наркотиками».

15 ноября заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил о предполагаемых доходах от «технологического сбора». Этот сбор, который вступит в силу с сентября 2026 года, будет взиматься с компаний и индивидуальных предпринимателей при ввозе или производстве промышленной продукции, перечень которой определит правительство. Ожидается, что в 2026 году он принесет в бюджет 20 млрд рублей, в 2027 году — 88 млрд рублей, а в 2028 году — до 110 млрд рублей. Средства от технологического сбора будут направляться, в частности, на финансирование мер в сфере развития радио— и микроэлектроники.

Рената Валеева