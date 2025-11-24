Россия увеличила сбор зерновых и зернобобовых культур на 8,1%

Уборочная кампания зерновых завершена на 94% от запланированных площадей

Фото: Алексей Вангаев

К 1 ноября текущего года сбор зерновых и зернобобовых культур в России в хозяйствах всех категорий достиг 134,5 млн тонн (в бункерном весе). Этот показатель на 8,1% превышает данные прошлого года, сообщает Росстат.

Сельскохозяйственные организации внесли основной вклад в урожай, собрав 94,3 млн тонн зерна. Уборочная кампания зерновых завершена на 94% от запланированных площадей.

Однако не все культуры показали рост. Сбор подсолнечника составил 14 млн тонн, что на 0,8% меньше, чем годом ранее. Из этого объема 8,8 млн тонн пришлось на сельхозорганизации. Сахарной свеклы накопано 35,6 млн тонн (на 0,6% меньше прошлогоднего показателя), включая 31,96 млн тонн, собранных сельхозорганизациями.

Позитивную динамику продемонстрировал урожай картофеля, который увеличился на 8,5% и достиг 18,5 млн тонн. Из них 4,8 млн тонн было получено в сельскохозяйственных организациях. В то же время сбор овощей открытого и закрытого грунта сократился на 1,8%, составив 12,6 млн тонн. Вклад сельхозорганизаций в этот объем — 3,5 млн тонн.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Росстат особо отмечает, что представленные данные не включают показатели по четырем новым регионам страны.

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России значительно возрастет с 26 ноября, увеличившись до 232,3 рубля за тонну, что на 14,6% выше показателя прошлой недели. Пошлина, составлявшая 202,7 рубля за тонну, вырастет почти на 15%. При этом ставки пошлин на экспорт ячменя и кукурузы сохранятся на нулевом уровне и будут действовать до 3 декабря.

Рената Валеева