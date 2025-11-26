Казанские приставы поймали беглого алиментщика, записавшись к нему на тренировку

Мужчина задолжал своему ребенку более 1,6 млн рублей и активно уклонялся от ответственности

Фото: Динар Фатыхов

В Казани сотрудники Приволжского отделения судебных приставов проявили нестандартный подход в поиске должника по алиментам. Мужчина задолжал своему ребенку более 1,6 млн рублей и активно уклонялся от ответственности, игнорируя все уведомления и повестки.

Судебный пристав, выяснив, что должник работает тренером, пошла на хитрость. Она записалась к нему на тренировку под видом новой клиентки. В назначенный день, когда мужчина готовился к занятию, в спортивный зал вошли судебные приставы.

В отделении нарушителю был составлен протокол по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. Ему разъяснили последствия дальнейшего уклонения от уплаты алиментов, которые могут привести к уголовной ответственности. Суд назначил должнику наказание в виде 40 часов обязательных работ. После этого мужчина пообещал начать погашать задолженность.

Ранее в Казани у девушки, должника по алиментам, арестовали авто возле салона красоты.

Наталья Жирнова