Половина центра Казани останется без воды на сутки

Фото: Реальное время

В связи с проведением аварийных работ на водопроводе на улице Московской в Вахитовском районе Казани будет временно прекращена подача воды. Об этом сообщил «Водоканал».

Отключение запланировано на период с 09:00 2 декабря до 09:00 3 декабря. Водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

улица Лево-Булачная (дома 34/2, 36);

улица Московская (дома 26/31, 25, 26б, 27, 28, 29, 30 стр., 31/6, 32, 34/8, 35, 36/5, 37, 37б, 39, 39 корпус 2 и 3, 40, 41, 42);

улица Т. Гизата (дома 1, 1б, 1в, 2/34, 3, 3а, 3б, 4, 5/36, 6/31, 8/34);

улица Чернышевского (дом 31/26).

Во время отключения специалисты проведут замену аварийного участка трубы на водопроводе с высоким уровнем износа.

Наталья Жирнова