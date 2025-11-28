В Казани выявили более 300 случаев самовольного подключения к сетям водоснабжения за 10 месяцев

Это увеличивает нагрузку на сети, что приводит к слабому напору воды и аварийным ситуациям

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

В Казани продолжается борьба с самовольными подключениями к централизованным сетям водоснабжения. За 10 месяцев текущего года специалисты «Водоканала» выявили более 300 таких случаев.

Нарушители осложняют жизнь не только ресурсоснабжающей организации, но и своим соседям — самовольные подключения увеличивают нагрузку на сети, что приводит к слабому напору воды и аварийным ситуациям. Чаще всего от таких действий страдают казанские поселки.

— Нестандартные соединения, проложенные некачественно и небезопасно, приводят к серьезным авариям, прорывам труб и снижению давления в системе. Это увеличивает не только риск порчи имущества и неудобства для потребителей, но и растут расходы на ремонт и поддержание работоспособности сетей. На сетях, проложенных без согласования с предприятием, чаще происходят аварии, а на их устранение нужно больше времени, — объяснили в пресс-службе МУП «Водоканал» Казани.

За самовольные врезки предусмотрены административные штрафы (ст. 7.20 КоАП РФ). Кроме этого, на основании составленного инженером акта абоненту выставляется счет за незаконное потребление воды (правила утверждены постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776) с учетом диаметра подключенной трубы и периодом незаконного потребления. Суммы могут достигать более 500 тыс. рублей. Иногда при отключении незаконной врезки требуется проведение земляных работ — затраты на это также оплачивает абонент (согласно п. 67 правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. постановлением правительства РФ от 29.07.2013 №644).

Чтобы избежать негативных последствий «Водоканал» призывает жителей не производить самостоятельно, без разрешительных документов, подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. Информацию о подключении к сетям можно найти на официальном сайте предприятия.