В Елабуге пресекли таможенное нарушение на 7,2 млн рублей
Нарушение связано с декларированием экспортных товаров
Камская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения таможенного законодательства в Елабуге и выявила серьезные нарушения при декларировании экспортных товаров, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что местная организация, занимающаяся внешнеэкономической деятельностью, существенно занижала таможенную стоимость вывозимых товаров. Причиной этому послужило предоставление неполных сведений о продукции в таможенные органы. После вмешательства прокуратуры таможенный орган провел дополнительную проверку. В результате в декларации были внесены изменения, а в госбюджет доначислены таможенные платежи в размере более 7,2 млн рублей.
Ранее сообщалось, что таможня Татарстана предотвратила ущерб правообладателям на 9 млн рублей.
