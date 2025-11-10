В Казани создадут промышленный технопарк беспилотных авиационных систем
На реализацию технопарка беспилотных авиационных систем будет выделено свыше 2 млрд рублей
Кабмин Татарстана принял постановление о создании в Казани нового промышленного технопарка «НПЦ БАС Республики Татарстан». Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте республики.
Создание технопарка направлено на развитие промышленной инфраструктуры региона. Инициатива была предложена Минэкономики Татарстана, на которое также возложен контроль за исполнением постановления.
Управляющей компанией нового промышленного кластера назначено ООО «Унипарк».
Напомним, что на реализацию технопарка беспилотных авиационных систем будет выделено свыше 2 млрд рублей из совокупного финансирования федерального и регионального бюджетов. Заявка от Татарстана, подготовленная Академией наук республики, Минпромторгом региона, КНИТУ-КАИ и УК «Унипарк», была одобрена комиссией Минпромторга России после подачи в августе 2025 года.
