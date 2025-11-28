Между Санкт-Петербургом и Казанью увеличат количество авиарейсов на новогодние праздники

Об этом объявила авиакомпания «Россия»

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания «Россия» нарастит количество авиарейсов между Санкт-Петербургом и Казанью в период новогодних праздников. С 29 декабря по 11 января частота полетов между городами увеличится с 9 до 14 рейсов в неделю, что обеспечит выполнение двух ежедневных рейсов.

Решение об увеличении числа рейсов принято в связи с растущим спросом на перелеты в праздничный период. Казань станет одним из приоритетных направлений для авиакомпании в зимний сезон наряду с другими популярными городами России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо казанского направления, «Россия» также планирует увеличить количество рейсов на других востребованных маршрутах из Санкт-Петербурга. Среди них — Архангельск, Волгоград, Калининград, Минеральные Воды, Мурманск, Уфа и Тюмень. На некоторых направлениях количество вылетов достигнет семи рейсов в день. Напомним, что обещанные ранее рейсы из Казани в Абхазию так и не открылись. Их нет даже в планах. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова