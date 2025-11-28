Кремль подтвердил поездку Путина в Индию 4—5 декабря

Президент России встретится и премьер-министром Нарендой Моди и президентом Индии Дроупади Мурму

Президент России Владимир Путин принял приглашение Нарендры Моди и посетит Индию с официальным визитом 4—5 декабря. Пресс-служба Кремля сообщает, что этот визит направлен на углубление крепких связей двух стран.

Цель поездки — обсудить важные вопросы политического, торгового, научного и культурного сотрудничества между двумя странами, а также поговорить о мировых событиях. Переговоры пройдут за два дня, включая встречу Путина с президентом Индии Дроупади Мурму. Ожидается подписание совместных заявлений и договоров, способствующих развитию российско-индийских отношений.



Напомним, что в Индии могут появиться карты «Мир». Это будет обсуждаться на российско-индийских переговорах.

Наталья Жирнова