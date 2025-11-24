В Индии могут появиться карты «Мир»

Это будет обсуждаться на российско-индийских переговорах в декабре

Фото: Динар Фатыхов

В декабре на переговорах Россия и Индия планируют обсудить вопрос внедрения в индийской республике российских платежных карт «Мир». Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью изданию «Известия».

Он подчеркнул, что интеграция платежной системы «Мир» в Индии способствовала бы увеличению потока российских туристов в страну, а также упростила бы для путешественников ориентирование на месте и получение местных услуг. Руденко выразил надежду, что вопрос взаимного признания платежных систем «Мир» и RuPay, наряду с другими темами, удастся урегулировать, и подтвердил, что данная тема неизменно присутствует в повестке двусторонних переговоров.

Напомним, что ранее в Москве дистанционно открыли консульство Индии в Казани. Официально дипломатическая структура должна заработать в столице Татарстана уже на этой неделе.

Наталья Жирнова