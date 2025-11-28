За бизнесмена Игоря Фурсенко, фигуранта коррупционного дела Миндича, внесен многомиллионный залог

Ранее аналогичный шаг был предпринят в отношении Леси Устименко и Людмилы Зориной — за них был внесен залог почти на $900 тыс.

Фото: Татьяна Демина

За бизнесмена Игоря Фурсенко, который является фигурантом дела о коррупции в энергетическом секторе Украины, внесен залог в размере $2,2 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна» и адвоката Петра Бойко.

После внесения залога Фурсенко обязан соблюдать определенные условия: носить электронный браслет и сдать свои паспорта. Адвокат отказался раскрыть информацию о том, кто именно внес залог, однако издание уточняет, что это была частная компания.

По версии следствия, Фурсенко выполнял функции бухгалтера в бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию денег. Ранее аналогичный шаг был предпринят в отношении сотрудниц офиса Леси Устименко и Людмилы Зориной — за них был внесен залог почти на $900 тыс.

Напомним, что 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели масштабную операцию «Мидас». В ходе расследования была выявлена крупная коррупционная схема в энергетическом секторе, во главе которой стоял бизнесмен Тимур Миндич. Следствие установило, что участники схемы отмыли не менее $100 млн. Позже депутаты Рады объявили перерыв в работе на фоне расследования дела.

Наталья Жирнова