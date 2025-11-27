В МВД предупредили пенсионеров о новой схеме мошенничества

Злоумышленники связываются с пожилыми гражданами и предлагают им «выгодные условия»

Мошенники используют телефон и мессенджеры для выманивания пенсионных накоплений и личных сбережений пожилых россиян, прикрываясь «программой долгосрочных сбережений» или несуществующей «программой государственного софинансирования пенсий». Об этом предупредило МВД.

Злоумышленники связываются с пожилыми гражданами и предлагают им «выгодные условия» — мгновенное удвоение средств, быстрые выплаты или иные бонусы за перевод денег в упомянутые программы.



программа государственного софинансирования пенсий прекратила прием новых участников в декабре 2014 года. Любые предложения по участию в ней сегодня — однозначно мошенничество;

программа долгосрочных сбережений (ПДС) действительно существует, но реализуется исключительно через лицензированные негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Заключить договор по ПДС можно только на официальном сайте или лично в офисе НПФ.

Правоохранители подчеркивают: любые предложения оформить программу по телефону, в мессенджере или на стороннем, неофициальном сайте являются верным признаком мошенничества.

МВД в очередной раз напоминает, что государственные органы никогда не звонят гражданам с предложениями участвовать в финансовых программах и не запрашивают персональные данные дистанционно (по телефону, в СМС, мессенджерах или по электронной почте).

Ранее экс-глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин поделился способом противодействия телефонным мошенникам. Он опубликовал пост о методе «пяти почему».



Он привел собственный пример, когда ему позвонила некая «Александра» из управляющей компании по поводу новых ключей от домофона. Хайруллин последовательно спросил:

«Почему меняете ключи?» — В ответ получил: «Меняем домофон на подъезде».

«Почему меняете домофон?» — Ему ответили: «Было собрание жильцов, решили поменять».

«Почему на собрании решили менять?» — Звонящая сказала: «Были жалобы от соседей».

«Почему жаловались соседи?» — После этого вопроса, по его словам, наступила «тишина и пауза».

Рената Валеева