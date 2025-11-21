Экс-глава Минцифры Татарстана Хайруллин раскрыл свой метод защиты от мошенников

Злоумышленник, не имеющий детального «скрипта» для таких глубоких вопросов, начинает «сыпаться» уже на третьем-четвертом вопросе

Фото: Мария Зверева

Экс-глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин поделился способом противодействия телефонным мошенникам. В своем телеграм-канале он опубликовал пост о методе «пяти почему».

Хайруллин призвал не отвечать на звонки с незнакомых номеров, подчеркивая, что «один пропущенный звонок лучше, чем украденные деньги или взломанные аккаунты». Однако, признавая, что в жизни бывают ситуации, когда ответить необходимо, экс-министр предлагает «переворачивать сценарий». Вместо того чтобы послушно отвечать на вопросы звонящего, следует начать задавать вопросы самому, используя метод «пяти почему».

Он привел собственный пример, когда ему позвонила некая «Александра» из управляющей компании по поводу новых ключей от домофона. Хайруллин последовательно спросил:

«Почему меняете ключи?» — В ответ получил: «Меняем домофон на подъезде».

«Почему меняете домофон?» — Ему ответили: «Было собрание жильцов, решили поменять».

«Почему на собрании решили менять?» — Звонящая сказала: «Были жалобы от соседей».

«Почему жаловались соседи?» — После этого вопроса, по его словам, наступила «тишина и пауза».

Как объяснил Хайруллин, мошенник, не имеющий детального «скрипта» для таких глубоких вопросов, начинает «сыпаться» уже на третьем-четвертом вопросе — путается, злится, сбивается со скрипта и в итоге сам бросает трубку.

— Чем больше конкретики и логики, тем честнее звонок. Чем больше общих фраз и агрессии, тем быстрее заканчивайте разговор. Помните, что у настоящих специалистов всегда есть ответы на простые вопросы, — подытожил он.

Рената Валеева