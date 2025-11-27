Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине

Или вывод ВСУ из Донбасса, или — силовое решение

Президент России Владимир Путин озвучил ключевое условие для прекращения боевых действий на Украине, заявив, что они завершатся только после вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых ими территорий в Донбассе. В противном случае, по его словам, Россия добьется этого вооруженным путем.

— Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем, — сказал глава государства журналистам.

Путин также назвал бессмысленным подписание каких-либо документов по урегулированию с нынешней украинской властью. Он напомнил, что, согласно законодательству Украины, только Верховная рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент — нет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Россия, по его словам, желает договориться с Украиной, но в настоящее время это невозможно юридически, и главное, чтобы любые решения были признаны на международном уровне.

Касаясь текущей ситуации на фронте, президент заявил, что «по всем направлениям сохраняется позитивная динамика» и «темп движения наших войск по этим всем направлениям увеличивается».

— Из месяца в месяц количество, так скажем, возвращаемых нашими войсками территорий на всех основных направлениях увеличивается. То есть увеличивается темп движения войск. Растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которые они в состоянии направлять на линию боевого соприкосновения, — отметил Путин.

Рената Валеева