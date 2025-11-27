Рынок акций ускорил снижение на 2% на фоне геополитических заявлений Путина

К 17:37 мск падение ускорилось

Российский фондовый рынок продемонстрировал ускоренное снижение в ходе основной торговой сессии, потеряв более 2% по ключевым индексам, на фоне последних заявлений президента РФ Владимира Путина, касающихся урегулирования ситуации на Украине и перспектив переговоров с Киевом.

По данным торгов на Московской бирже, к 17:00 мск индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,76%, достигнув отметок 2 648,19 пункта и 1 061,45 пункта соответственно. Однако к 17:37 мск падение ускорилось: индекс Мосбиржи опустился до 2 609,75 пункта (-2,2%), а индекс РТС потерял 1,77%, составив 1 050,65 пункта.

скриншот с сайта tradingview.com

Ключевым фактором, повлиявшим на динамику рынка, стали слова главы государства, произнесенные по итогам визита в Бишкек. Путин подтвердил, что Россия хотела бы договориться с Украиной, в том числе по территориальным вопросам, однако со стороны Киева это сейчас невозможно юридически.

Президент России также заявил о бессмысленности подписания документов с нынешним украинским руководством.

— Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную, стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус, — сказал Путин. Он выразил надежду, что в будущем удастся договориться с Киевом, поскольку на Украине много тех, кто готов выстраивать долгосрочные отношения с Россией.

— Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем.

Помимо этого, глава государства предупредил о негативных последствиях для мировой финансовой системы в случае возможной конфискации российских активов Евросоюзом. Он подтвердил, что правительство России разрабатывает ответные меры на случай, если такое решение все-таки будет принято.

Аналитики связывают текущую волатильность с новостным фоном. Как отмечают эксперты ПСБ, российский рынок акций продолжает оставаться новостным, и если поступающие сообщения не оправдают ожиданий инвесторов, он может откатиться от локальных максимумов к зоне поддержки 2600—2630 пунктов. В то же время, специалисты РБК полагают, что в случае удержания позиций выше этой зоны у рынка появится шанс на еще одну волну роста.

Рената Валеева