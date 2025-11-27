Русский язык стал обязательным в школах КНДР с нового учебного года

Сейчас его изучают около 600 человек

Фото: Динар Фатыхов

С нового учебного года русский язык станет обязательным предметом в школах Корейской Народно-Демократической Республики начиная с четвертого класса. Об этом напомнил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, передает «Интерфакс». Ранее о том, что с 1 апреля в КНДР станет обязательным изучение русского языка, сообщал посол России в КНДР Александр Мацегора.

По словам министра, русский язык традиционно входит в тройку самых популярных иностранных языков в Северной Корее, где его в настоящее время изучают около 600 человек. При этом в России корейский язык изучают более трех тысяч школьников, преимущественно в качестве второго или третьего иностранного языка.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В прошлом учебном году 96 граждан КНДР поступили в российские высшие учебные заведения, большинство из них — в Дальневосточный федеральный университет, МГИМО и РУДН. Одновременно 300 российских студентов выбрали для изучения корейский язык, который преподается в трех педагогических вузах России.

В текущем году 29 северокорейских геологов прошли специализированное обучение в российских профильных учреждениях, осваивая поисковые работы, лабораторные анализы, картографирование и работу с базами данных. Аналогичные курсы были организованы для специалистов банковской сферы, энергетиков и медиков из КНДР.

В следующем году в Пхеньяне планируется открытие Центра открытого образования на русском языке, который будет создан на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу. В настоящее время ведется строительство специального здания для этого центра. Кроме того, как ранее сообщал посол России в КНДР Александр Мацегора, в мае 2025 года во Владивостоке на площадке ДВФУ впервые состоялся форум ректоров России и КНДР, ставший важной вехой в двусторонних образовательных связях.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что новый мост из России в КНДР будет открыт в 2026 году. Это заявление он сделал на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.



Рената Валеева