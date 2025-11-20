Новый закон позволит самозанятым таксистам работать без привязки к прописке

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит водителям такси и перевозчикам получать разрешения на работу по месту фактической деятельности

Фото: Динар Фатыхов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит самозанятым водителям такси и перевозчикам получать разрешения на работу по месту фактической деятельности, а не по месту регистрации.

Согласно действующему законодательству, разрешение на работу в такси может быть выдано только уполномоченным органом того региона, где зарегистрирован заявитель. Новый законопроект предлагает отменить это ограничение.

По словам первого заместителя комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Игошина, которые приводит РИА «Новости», существующая система создает серьезные препятствия для работы таксистов. Многие водители переходят в статус самозанятых из-за удобства налогового режима, однако не могут легально работать в регионе фактического проживания из-за требований регистрации.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Граждане нашей страны при межрегиональном передвижении не ограничены в правах на труд, образование, медицинскую помощь в зависимости от места регистрации. Но это почему-то не касается тех, кто хочет работать таксистом. На наш взгляд, это несправедливо, — отметил депутат.

Сейчас рынок такси замер в ожидании нового закона, который вступит в силу с 1 марта 2026 года. Корреспондент «Реального времени» задался вопросом: вынудил ли новый закон о локализации такси продавать автопарки? Подробнее об этом — в материале.



Наталья Жирнова