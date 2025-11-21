В Нижнекамске могут дезинфицировать общежития

Во избежание рисков в республике предложено разработать целевую программу по переводу общежитий с газовых плит на электрические

В ходе рабочего визита и семинара был детально изучен опыт Нижнекамска по реализации ключевых программ в сфере ЖКХ. Особое внимание уделили программам капремонта многоквартирных домов, благоустройству дворовых территорий и модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Радмир Беляев.

Глава Нижнекамска сообщил, что на уровне республики был поднят важный вопрос дегазификации общежитий. В помещениях, где газовые плиты установлены в местах общего пользования, существует повышенный риск возникновения аварийных ситуаций. В связи с этим предложено разработать целевую программу по переводу общежитий с газовых плит на электрические. Нижнекамск может стать пилотной площадкой для реализации этого проекта.

Ожидается, что опыт и результаты прошедшего совещания будут использованы для улучшения работы во всех районах Татарстана.

Напомним, что «Водоканал» завершает восстановление поврежденного коллектора в Советском районе.

Наталья Жирнова