Дмитрий Хвостиков возглавит Комитет по делам детей и молодежи Казани

Он представил комплексную программу для привлечения талантов и системной работы с молодежью во время своего выступления

В Ратуше завершился финальный этап конкурсного отбора на должность председателя Комитета по делам детей и молодежи Казани. По итогам рассмотрения всех кандидатов комиссия под председательством мэра города Ильсура Метшина определила победителя — им стал Дмитрий Хвостиков.

Ранее он занимал пост главного специалиста по перспективным проектам в администрации Кировского и Московского районов.

Победивший кандидат представил комплексную программу развития молодежной политики города. В его планах создание цифровой платформы «Казань — Молодежь», развитие системы стажировок, открытие центров будущих профессий и усиление поддержки ментального здоровья подростков в условиях цифровой среды.

— Молодежь устала слушать чиновников. Решение — проектировать мероприятия вместе с ними, — заявил Хвостиков во время своего выступления, говоря о необходимости делать ставку на сопроектирование, открытые диалоги и встречи с лидерами мнений.

Сообщается, что всего на конкурс поступило 275 заявок от кандидатов из разных городов России, включая Казань, Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Орел и другие.

— Спасибо всем, кто прошел этот путь до полуфинала. Ваши выступления ярко продемонстрировали географию нашей необъятной страны. Всех финалистов мы будем рады видеть в команде Казани. Многим уже сейчас готовимся сделать конкретные предложения, — сказал мэр города Ильсур Метшин.

Ранее Руслана Семенова назначили замминистра по делам молодежи Татарстана. Его представил Азат Кадыров на аппаратном совещании министерства.

Наталья Жирнова