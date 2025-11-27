Рустам Минниханов наградил деятелей культуры и искусства

Все награды присвоены за значительный вклад в культурное развитие Татарстана и укрепление его престижа

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал ряд указов о награждении и присвоении почетных званий представителям культурной сферы региона.

Почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» присвоено трем сотрудникам ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа. Среди награжденных — музыкант фронтовой творческой бригады Евгений Кириченко, артистка-вокалистка Светлана Кривенко и певец Алексей Федоренко.

Также звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» удостоены Ильнур Аглиуллин и Азат Вахитов. Художественный руководитель ансамбля народного танца «Мириданс» Альметьевского политеха Аглиуллин отмечен за развитие татарской национальной культуры. Замдиректора по развитию культуры телеканала «Туган тел» Азат Вахитов также награжден за вклад в сохранение культурного наследия.

Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Кроме того, медалью «За доблестный труд» награждены деятели культуры и спорта за особые заслуги перед республикой. Среди награжденных — Валерий Камальдинов за вклад в развитие татарской культуры, президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов и представитель национально-культурных автономий Илья Тугбаев.

Наталья Жирнова