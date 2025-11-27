Ак Барс Банк начисляет до 17% на остаток по накопительному счету «Доходный»

В Ак Барс Банке можно открыть бессрочный накопительный счет с высокой доходностью. Процентная ставка с учетом надбавок достигает 17% годовых

Клиентам, не имеющим последние 3 месяца срочных вкладов в банке и текущих счетов «Доходный», доступны +4% к базовой ставке, которые действуют в течение 62 дней с момента открытия счета. Также на дополнительные процентные пункты можно рассчитывать при подключении одной из Подписок, наибольшие подарит «Премиальная» — 1,4%. При получении обеих надбавок банк начисляет 17% годовых на фактический остаток по счету от 500 тыс. до 10 млн рублей, 15% — от 10 до 500 тыс. рублей, 12,5% — свыше 10 млн рублей, 7,9% — до 10 тыс. рублей.

Предусмотрены открытие и пополнение счета без ограничений по сумме, частичное снятие средств в пределах остатка. Проценты начисляются ежедневно и выплачиваются каждый 31-й день на счет «Доходный».

Оформить накопительный счет можно в отделении банка или мобильном приложении Ак Барс Онлайн после получения бесплатной дебетовой карты Ак Барс Банка — курьером или в офисе. Обращаем внимание, что на одно физическое лицо оформляется не более двух текущих счетов данной категории.

