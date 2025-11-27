Госсовет в ходе рейтингового голосования выбрал членов Общественной палаты
На 20 мест в ОП РТ было выдвинуто 30 кандидатов
Госсовет Татарстана в ходе рейтингового голосования выбрал членов Общественной палаты РТ.
На 20 мест в ОП РТ было выдвинуто 30 кандидатов. В итоге в состав вошли Ирина Александровская (набрала максимум в 83 голоса), Борис Королев (81 голос), Ильдар Баязитов (80 голосов). Светлана Салмина (80 голосов), Евгений Кибин (77 голосов), Наталья Топал (77 голосов), Дмитрий Туманов (77 голосов), Тимур Кадыров (76 голосов), Софья Мустафина (76 голосов), Наталья Титова (76 голосов), Наталья Фролова (76 голосов), Шамиль Якупов (76 голосов), Инна Яркова (76 голосов) Ильнур Садретдинов (74 голосов), Юлия Карелина (74 голосова), Райнур Хасанов (74 голоса), София Хасанова (74 голоса), Евгения Храмова (71 голос).
