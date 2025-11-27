Россия предложила ОДКБ программу оснащения войск современным вооружением
Путин подчеркнул, что речь идет о поставках вооружений и техники, которые уже подтвердили свою эффективность в ходе реальных боевых действий
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой запустить масштабную программу оснащения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современными образцами российских вооружений и техники.
Глава России озвучил предложение в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе. Путин подчеркнул, что речь идет о поставках вооружений и техники, которые уже подтвердили свою эффективность в ходе реальных боевых действий.
Инициатива направлена на укрепление оборонительного потенциала организации и повышение боеготовности коллективных сил союза.
Напомним, что в Бишкеке открылся саммит ОДКБ.
