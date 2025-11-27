Новости общества

Россия предложила ОДКБ программу оснащения войск современным вооружением

11:07, 27.11.2025

Путин подчеркнул, что речь идет о поставках вооружений и техники, которые уже подтвердили свою эффективность в ходе реальных боевых действий

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой запустить масштабную программу оснащения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современными образцами российских вооружений и техники.

Глава России озвучил предложение в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе. Путин подчеркнул, что речь идет о поставках вооружений и техники, которые уже подтвердили свою эффективность в ходе реальных боевых действий.

Инициатива направлена на укрепление оборонительного потенциала организации и повышение боеготовности коллективных сил союза.

Напомним, что в Бишкеке открылся саммит ОДКБ.

Наталья Жирнова

