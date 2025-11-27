Новости общества

В Бишкеке открылся саммит ОДКБ

09:57, 27.11.2025

В мероприятии участвуют президенты России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в комплекс «Ынтымак ордо», где открылась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — высшего органа управления организации.

В фойе российского лидера встретил действующий председатель Совета коллективной безопасности, президент Киргизии Садыр Жапаров. После краткой церемонии приветствия Владимир Путин присоединился к главам Белоруссии, Казахстана и Таджикистана, которые уже находились на месте.

Напомним, что взаимные расчеты России с Киргизией почти полностью переведены в нацвалюты.

Наталья Жирнова

